Le salaire de Lionel Messi à l’Inter Miami dépasse largement son contrat de base, selon les déclarations du co-propriétaire du club Jorge Mas.

Depuis son arrivée en 2023 à l’Inter Miami CF, Lionel Messi a profondément transformé la franchise de Major League Soccer. Mais l’impact sportif et économique de l’Argentin représente aussi un investissement financier majeur pour le club floridien.

Dans une interview accordée au média Bloomberg, le co-propriétaire du club Jorge Mas a détaillé le coût réel du champion du monde. Si son salaire annuel est estimé à 20,45 millions de dollars (environ 17,6 millions d’euros), la dépense globale pour la franchise est bien plus importante.

Explosion de la valeur du club en trois ans

Selon le dirigeant américain, le coût total de Messi pour l’Inter Miami se situe entre 70 et 80 millions de dollars par an, soit près de 65 à 74 millions d’euros. Cette estimation inclut différents mécanismes financiers liés au contrat de la star argentine.

Une partie de cet écart s’explique notamment par une clause spécifique lui permettant de bénéficier d’un pourcentage sur la valorisation de la franchise. Depuis son arrivée, celle-ci a fortement progressé. La valeur du club serait passée d’environ 585 millions de dollars en 2023 à près de 1,35 milliard de dollars aujourd’hui. Un effet direct de l’arrivée de Messi, qui a contribué à renforcer la visibilité mondiale du club et de la MLS.

