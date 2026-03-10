celio devient partenaire officiel du Bastide UTS Nîmes et lancera une activation permettant à des amateurs d’affronter des joueurs professionnels.

La marque française de prêt-à-porter celio devient partenaire officiel du Bastide UTS Nîmes, première étape de la saison 2026 de l’Ultimate Tennis Showdown. L’événement se déroulera les 3 et 4 avril dans les Arènes de Nîmes, avec les quarts de finale le vendredi et le Final Four le lendemain.

Créé par l’entraîneur Patrick Mouratoglou, le circuit UTS propose un format de tennis revisité avec des matchs en quatre quart-temps de huit minutes, un temps limité entre les points et l’utilisation de cartes bonus pouvant rapporter plusieurs points en un seul échange.

C’est quoi cette « UTS Normal Cup by celio » ?

Pour ce tournoi, celio mettra en place une activation centrale baptisée « UTS Normal Cup by celio ». Le principe : permettre à des joueurs amateurs de se qualifier pour un mini-tournoi qui se déroulera directement pendant l’événement.

Deux phases qualificatives seront organisées au format « mort subite » UTS, où le premier joueur à marquer deux points consécutifs remporte le match. Les meilleurs participants – répartis en plusieurs catégories, dont hommes, femmes, jeunes et créateurs de contenu – accéderont ensuite à la phase finale organisée au cœur du tournoi professionnel.

Les qualifiés auront alors l’opportunité d’affronter des joueurs du circuit UTS devant les spectateurs des Arènes de Nîmes. Parmi eux : Felix Auger-Aliassime, Grigor Dimitrov, Casper Ruud ou encore le Français Ugo Humbert. Le vainqueur repartira avec 5 000 dollars, tandis que le meilleur amateur gagnera un an d’habillement chez celio.

« Be Normal étant notre positionnement depuis toujours, l’UTS Normal Cup by Celio vient raconter cette histoire extraordinaire en mettant en avant des joueurs normaux, et en leur donnant une place au sein d’un tournoi de tennis reconnu pour remporter un prix d’exception » déclare Sébastien Bismuth, président de celio.

Inspiré par l’Open d’Australie

Cette activation s’inspire d’un concept popularisé par l’Open d’Australie. Le premier Grand Chelem de l’année a organisé en janvier dernier le « Million Dollar One Point Slam » lors duquel un amateur a remporté la somme d’un million de dollars après avoir battu cinq professionnels.

En outre, celio devient également partenaire titre de la “Carte Bonus”, un élément clé du format UTS permettant à un joueur de marquer trois points sur un seul échange.

