Pour préparer la Coupe du monde 2026, l’équipe de France a choisi Boston comme camp de base. Un choix stratégique mêlant confort haut de gamme, efficacité logistique et optimisation de la performance sportive.

C’est désormais officiel : l’équipe de France installera son camp de base à Boston lors de la Coupe du monde 2026. Un choix mûrement réfléchi par la Fédération française de football et le staff de Didier Deschamps, qui ont privilégié une destination combinant confort, maîtrise des déplacements et conditions de travail optimales.

Les Bleus prendront leurs quartiers au Four Seasons Boston, un établissement cinq étoiles situé dans le quartier de Back Bay, à proximité immédiate de Boston Common et du Public Garden. Un environnement calme, sécurisé et central, capable d’accueillir une délégation aux besoins très spécifiques : espaces de récupération, salles de soins, analyse vidéo, restauration collective et logistique interne.

Côté terrain, les entraînements se dérouleront sur le campus du Babson College, à une trentaine de minutes de route. Cette école de commerce réputée mettra à disposition plusieurs terrains, des infrastructures indoor, une piscine et des espaces médias, permettant au staff de recréer un véritable centre de performance temporaire.

Un dernier match de poule « à domicile »

Le choix de Boston répond aussi à une logique de rationalisation des déplacements, enjeu clé sur un Mondial organisé dans trois pays. Les trois matches de phase de groupes des Bleus se joueront sur la côte Est, à New York, Philadelphie et Boston, limitant les temps de vol et l’impact du décalage horaire. Mieux encore, le dernier match de poule aura lieu au Gillette Stadium, à Foxborough, offrant à la France une rencontre quasiment « à domicile ».

En coulisses, plusieurs villes nord-américaines avaient été étudiées. Boston s’est imposée grâce à son climat tempéré, une circulation plus fluide que dans le New Jersey et un aéroport international situé à moins de vingt minutes du centre-ville. Un choix qui illustre la volonté de la FFF de placer la performance au cœur de l’investissement, en traitant le camp de base comme un levier stratégique à part entière.

