LEGO dévoile des répliques des casques de Charles Leclerc et Lewis Hamilton, nouvelles pièces de collection issues de son partenariat avec la Formule 1. Les mini-casques seront vendus à partir de mai au prix de 90 euros pièce.

La marque danoise LEGO poursuit ses activations autour de la Formule 1 avec de nouveaux produits inspirés des pilotes. À l’occasion du Grand Prix d’Australie, elle a présenté des répliques des casques de Charles Leclerc et Lewis Hamilton, tous deux pilotes de la Scuderia Ferrari.

Des casques taille réelle pour les pilotes

Dans le paddock de Melbourne, les deux pilotes ont découvert des versions grandeur nature de leurs casques réalisées en briques LEGO. Chaque modèle nécessite environ 3 500 pièces et pèse près de 3 kilos. Cette mise en scène servait avant tout à annoncer la commercialisation prochaine de versions miniatures destinées au grand public.

Les sets reproduisent fidèlement les designs portés par les pilotes en piste, avec leurs couleurs et leurs numéros respectifs : le 16 pour Leclerc et le 44 pour Hamilton. Les deux modèles reposent sur un socle d’exposition et incluent également une minifigurine à l’effigie des pilotes.

Répliques vendues à partir de mai à 90 euros

Les casques LEGO compteront 886 pièces pour celui de Leclerc et 884 pour celui de Hamilton, pour une hauteur d’environ 18 centimètres une fois assemblés.

Ces produits seront commercialisés à partir du 1er mai 2026, au prix indicatif de 89,99 euros. Ils s’inscrivent dans la stratégie de LEGO visant à exploiter les licences de la Formule 1 pour développer une gamme de produits destinés aux fans du championnat.

