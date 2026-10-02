CMA Media lance CMA Sport et finalise l’acquisition de RMC Sport

CMA Media accélère son développement dans le sport avec la création de CMA Sport, une nouvelle entité qui regroupera les ambitions du groupe dans ce secteur. Ce lancement s’accompagne de la finalisation de l’acquisition de RMC Sport, appelé à devenir un actif central de cette stratégie.

Cette opération prolonge la montée en puissance de CMA Media, après le projet d’acquisition d’Altice Media annoncé en 2024, qui comprenait notamment BFMTV et RMC.

Broadcast, production et événementiel

CMA Sport souhaite se développer autour de trois activités : la diffusion, la production et l’événementiel. Dans le broadcast, RMC Sport servira notamment de socle pour enrichir le portefeuille de droits sportifs du groupe.

Déjà accessible via RMCsport.tv et SFR, RMC Sport étend sa commercialisation à Canal+, Orange, Free et Bouygues Telecom, avec également des offres couplées avec DAZN. Une collaboration qui fait écho au rapprochement entre RMC et DAZN autour de la Coupe du monde des clubs 2025.

RMC Sport conservera par ailleurs l’UFC et plusieurs compétitions de sports de combat. La chaîne a également renforcé son offre de judo en 2025.

Au-delà des droits, CMA Sport proposera des services de production aux ligues, fédérations, clubs et détenteurs de droits. Le groupe ambitionne également de développer à terme ses propres événements et propriétés sportives.