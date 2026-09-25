Après une Coupe du monde diffusée sur M6, les Bleus retrouvent TF1, ce vendredi 25 septembre 2026, face à la Turquie. La chaîne espère profiter de l’arrivée de Zinédine Zidane pour relancer les audiences.

Le retour des Bleus sur TF1 coïncide avec les grands débuts de Zinédine Zidane. Ce vendredi face à la Turquie (20 h 45), la chaîne diffusera son premier match de l’équipe de France depuis la Coupe du monde 2026, proposée par M6. Et elle compte bien profiter de la curiosité autour du nouveau sélectionneur pour retrouver de la dynamique côté audiences.

« Il y a une réelle attente du public », estime auprès de L’Équipe Julien Millereux, directeur des sports de TF1. « Nous espérons évidemment que cela ait un impact sur les audiences des Bleus qui démarrent une nouvelle page de leur histoire sur TF1. »

Téléfoot retrouve des couleurs : déjà un « effet Zidane »

L’enjeu n’est pas anodin. Lors de la Ligue des nations 2024-2025, les rencontres des Bleus avaient attiré en moyenne 5 millions de téléspectateurs. Les qualifications pour le Mondial 2026 étaient même descendues à 4,9 millions, avant un retour à 5 millions pendant les matchs de préparation.

Un premier « effet Zidane » semble déjà perceptible : dimanche dernier, Téléfoot, largement consacré au nouveau sélectionneur, a rassemblé 710.000 téléspectateurs, son meilleur score depuis la rentrée.

Partenaire de la FFF jusqu’en 2028, TF1 diffusera dix matchs des Bleus par an, avec l’Euro 2028 en ligne de mire.

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