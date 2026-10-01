Navymedia Sport, propriétaire notamment de Sport Buzz Business, poursuit le développement de son écosystème digital avec le lancement de FirstSport TV, une nouvelle plateforme dédiée aux programmes sportifs diffusés à la télévision et sur les services de streaming.

Accessible sur fr.firstsport.tv et via des applications iOS et Android, le service veut répondre à une problématique devenue récurrente pour les fans : savoir rapidement où et à quelle heure regarder une rencontre ou une compétition sportive. La recherche peut notamment s’effectuer par sport, date, compétition, équipe, chaîne ou plateforme.

Un mois après sa mise en ligne, FirstSport TV référence plus de 1 800 programmes, répartis entre 54 sports, 92 compétitions et plus de 400 équipes et clubs. Sa base de données intègre également les programmations de 36 chaînes de télévision et 42 plateformes de streaming.

FirstSport TV également disponible en application mobile sur iOS et Android

FirstSport TV est également accessible sur mobile grâce à ses applications dédiées. Les utilisateurs peuvent télécharger gratuitement l’application sur l’App Store pour les appareils iOS et sur Google Play pour les smartphones et tablettes Android. Une déclinaison mobile qui permet de consulter facilement les programmes sportifs et d’identifier rapidement sur quelle chaîne ou plateforme de streaming suivre un événement, directement depuis son smartphone.

Ce lancement intervient alors que Navymedia Sport étoffe progressivement son portefeuille de médias spécialisés. Le groupe avait notamment racheté Sport Buzz Business en 2024, avant de poursuivre sa stratégie de croissance avec l’acquisition du média cyclisme Vélo101, en mai 2026.

FirstSport TV se distingue de ces médias verticaux par son positionnement transversal, avec l’ambition de devenir un point d’entrée vers les différentes offres de diffusion sportive, dans un marché où les droits sont répartis entre un nombre croissant d’acteurs.

Le lancement s’inscrit également dans la stratégie de monétisation de l’audience du groupe, qui avait déjà participé à la création d’une offre publicitaire commune réunissant plusieurs médias spécialisés dans le sport business.

FirstSport TV affiche enfin des ambitions internationales, avec des déclinaisons annoncées pour les marchés américains, britannique, brésilien et portugais.