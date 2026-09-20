L’Olympique de Marseille reçoit le Paris Saint-Germain ce dimanche 20 septembre 2026 à l’occasion de la 5e journée de Ligue 1 McDonald’s. À quelle heure débute OM – PSG et sur quelle chaîne TV regarder le Classique en direct et en streaming ?

C’est l’une des affiches les plus attendues de la saison de Ligue 1. L’Olympique de Marseille accueille le Paris Saint-Germain ce dimanche 20 septembre 2026 au Vélodrome pour le compte de la 5e journée de Ligue 1 McDonald’s.

Le coup d’envoi du Classique OM – PSG est programmé à 20h45. La rencontre sera diffusée en direct et en exclusivité sur Ligue 1+.

VOIR OM PSG EN DIRECT

Sur quelle chaîne TV regarder OM – PSG ?

Pour regarder Marseille – PSG à la télévision, il faudra donc se rendre sur Ligue 1+ à partir de 20h45.

La plateforme de la LFP détient les droits exclusifs de diffusion de la Ligue 1 pour la saison 2026-2027.

Les informations de diffusion d’OM – PSG :

Match : Olympique de Marseille – Paris Saint-Germain

Olympique de Marseille – Paris Saint-Germain Compétition : Ligue 1 McDonald’s – 5e journée

Ligue 1 McDonald’s – 5e journée Date : dimanche 20 septembre 2026

dimanche 20 septembre 2026 Heure : 20h45

20h45 Chaîne TV : Ligue 1+, disponible avec DAZN

Ligue 1+, disponible avec DAZN Streaming : Ligue 1+, disponible avec DAZN

Comment regarder OM – PSG en streaming ?

Le Classique sera également accessible en streaming via le service Ligue 1+, pour les abonnés disposant d’une offre compatible.

Ligue 1+ propose son service en direct sur les plateformes autorisées et compatibles et permet notamment de suivre la chaîne et ses canaux événementiels en ligne.

Cette affiche viendra clôturer la 5e journée de Ligue 1. Après quatre journées, les deux rivaux abordent ce Classique avec l’ambition de prendre des points dans un début de championnat où ni Marseille ni Paris n’occupe les premières places.

DAZN + Ligue 1+ : une offre à 14,99€ par mois pendant deux mois

Pour regarder OM – PSG et profiter de l’ensemble de la Ligue 1, DAZN propose actuellement son offre DAZN & Ligue 1+ à 14,99€ par mois pendant les deux premiers mois, avant de passer à 22,99€ par mois pendant les dix mois suivants. Cette promotion est réservée aux nouvelles souscriptions effectuées entre le 15 et le 29 septembre 2026 inclus, avec un engagement de 12 mois. L’abonnement permet de profiter de 100% des matchs de Ligue 1 McDonald’s via Ligue 1+, tout en bénéficiant des autres contenus sportifs inclus dans l’offre DAZN. Découvrir l’offre DAZN & Ligue 1+ à 14,99€ par mois.

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Ligue 1+ : l’offre flash à 9,99€ par mois pendant deux mois

Ligue 1+ propose également une offre flash à 9,99€ par mois pendant les deux premiers mois, au lieu de 19,99€, pour toute souscription réalisée jusqu’au 29 septembre 2026. À l’issue des deux mois au tarif promotionnel, l’abonnement passe à 19,99€ par mois, avec un engagement total de 12 mois à compter de la souscription, période promotionnelle comprise. L’offre donne accès à 100% des matchs de Ligue 1 McDonald’s et permet deux connexions simultanées. Une formule particulièrement adaptée à ceux qui souhaitent uniquement s’abonner à Ligue 1+ pour suivre le championnat de France.

Rendez-vous donc ce dimanche 20 septembre à 20h45 sur Ligue 1+ pour suivre OM – PSG en direct à la télévision et en streaming.