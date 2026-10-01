« L’Arène » : Netflix réunit Ciryl Gane, Cédric Doumbè et Benoît Saint Denis 

Netflix mise sur le MMA français avec « L’Arène », une nouvelle émission de compétition réunissant trois des combattants tricolores les plus populaires : Ciryl Gane, Cédric Doumbè et Benoît Saint Denis.

Dans ce programme produit pour la plateforme de streaming, 38 combattants amateurs de MMA vont tenter de se démarquer à travers différentes épreuves physiques et des affrontements dans la cage. À la clé pour le vainqueur : 100 000 euros ainsi qu’un contrat professionnel.

Pour accompagner les participants, Netflix s’appuie donc sur trois personnalités bien identifiées par le grand public. Ciryl Gane et Benoît Saint Denis évoluent à l’UFC, organisation dont les événements sont diffusés en France par RMC Sport, tandis que Cédric Doumbè s’est construit une importante notoriété entre kick-boxing et MMA.

« L’Arène » illustre également la place grandissante prise par les sports de combat dans la stratégie des plateformes de streaming. Netflix développe depuis plusieurs années son offre autour du sport et de ses personnalités. La plateforme proposera notamment en octobre la série documentaire « TYSON » consacrée à Mike Tyson.

En France, le lancement du programme intervient alors que le MMA poursuit son développement médiatique et commercial. L’UFC a notamment organisé en septembre 2026 une cinquième édition de l’UFC Paris à l’Accor Arena.

Avec trois têtes d’affiche françaises et un format inspiré des codes de la télé-réalité sportive, Netflix entend ainsi transformer la cage en véritable terrain de divertissement.