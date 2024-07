Vendis Capital nouvel actionnaire majoritaire du Groupe PLAYERS (Le Five, 4Padel)

La semaine dernière, le groupe PLAYERS qui détient notamment les centres Le Five et 4Padel a annoncé la prise de participation majoritaire de Vendis Capital.

« Cette opération marque la sortie de Kostogri, qui a accompagné la croissance du Groupe depuis 2021 » précise le communiqué. Kostogri est une holding appartenant à Nicolas Beraud, le fondateur de Betclic.

En incluant les franchisés, le chiffre d’affaires du Groupe Players s’élève à 40 millions d’euros. Sans les franchisés, le CA est de 30M€ et environ 10M€ d’EBITDA.

« Nous recherchions avant tout le bon partenaire pour nous accompagner dans un développement ambitieux »

« Nous recherchions avant tout le bon partenaire pour nous accompagner dans un développement ambitieux ; nous avons été séduits par l’approche entrepreneuriale de Vendis et nous nous sommes très vite projetés avec eux sur une aventure commune » expliquent les fondateurs de Players Tony Jalinier, Guillaume Debelmas et Joseph Viéville. « Grâce au travail de notre équipe nous avons en effet déjà réalisé de très belles choses ; il reste encore beaucoup à faire et nous comptons sur Vendis pour nous aider à aborder sereinement la prochaine étape de notre développement. Avec 9 nouveaux centres déjà signés, nous affichons des ambitions fortes. »

Le groupe précise également que les 3 fondateurs ainsi que le management réinvestissent significativement dans l’opération.

« Nous sommes très heureux de nous associer à Guillaume, Joseph, Tony et leurs équipes et de les accompagner dans ce nouveau chapitre de croissance qui s’ouvre pour PLAYERS. Nous sommes en effet convaincus que le marché des loisirs sportifs est un marché d’avenir, porté par des mouvements sociétaux puissants et pérennes, et que, grâce à la qualité du travail réalisé jusqu’ici par l’équipe, PLAYERS est idéalement positionné pour croitre et consolider sa position de leader. » ajoute Mathieu de Medeiros, Associé de Vendis Capital.

Pour rappel, le concurrent UrbanSoccer et UrbanPadel a été revendu à la Compagnie des Alpes. Une vente de 86,5% a eu lieu il y a quelques semaines sur une valorisation totale de la société de 157 millions d’euros.

