Paris 2024 – Convoi, musique et bulles… Coca-Cola nous dévoile son dispositif pour le relais de la flamme Olympique

Parrain officiel du relais de la flamme, Coca-Cola va suivre le parcours et mettre en avant son « Coke Studio » à travers 6 concerts dans 6 villes.

Lorsque que la torche olympique arrivera à Marseille le 8 mai prochain, ce n’est pas seulement le parcours du relais de la flamme qui débutera, mais aussi celui de Coca-Cola. Parrain de l’événement, la marque américaine en profite pour suivre de très près la torche. Chez Coca, on explique que l’objectif est « d’amener la magie de Paris 2024 à tous les français, de raviver la flamme des français ».

Pour cela, Coca va mettre en place un convoi intitulé « Magic & Fusion ». 2 véhicules, le premier aux couleurs de Coca-Cola (« Magic »), le second à celles de Fuze Tea (« Fusion ») suivront le parcours. À l’image de la caravane du Tour de France, ce convoi va « mettre l’ambiance » en musique et rafraîchir les fans en distribuant du Coca 0 et du Fuze Tea pêche hibiscus.

Une équipe en fin de convoi sera chargée de récupérer les cannettes afin de « laisser la voie propre, et de faciliter leur tri et recyclage ».

« Le village Coca »

Aussi, dans chacune des 65 villes étape, la marque va installer un « village Coca » comme celui installé à Saint-Denis en juillet dernier.

Sur place, les boissons seront distribuées dans des gobelets dont la consigne est fixé à 2€.

Vous retrouverez 300m2 d’espace d’animations dont la possibilité de se prendre en photo avec la torche olympique.

Alonzo et Soprano en concert gratuit à Marseille le 8 mai

Et en parlant de musique, c’est sur ce domaine que Coca veut faire parler durant ce relais de la flamme. À travers son « Coke Studio », la plateforme musicale de Coca lancée il y a environ 2 ans, la marque va organiser 6 concerts gratuits dans 6 villes différentes avec 17 artistes.

En lançant ce programme, Coca « ne cherche pas la notoriété, mais à créer des souvenirs chez les français » explique Fanny Happiette, directrice marketing France de Coca-Cola.

Ce « Coca-Cola Music Tour » aura lieu à Rennes (1er juin), à Saint-Étienne (21 juin), à Paris (15 juillet), à La Courneuve (25 juillet), à Bobigny (27 août) mais commencera à Marseille, le 8 mai, jour de l’arrivé de la flamme olympique. Si tous les artistes qui se produiront n’ont pas été révélés, Fanny Happiette a tout de même dévoilé avec fierté la présence de Soprano et Alonzo lors du concert Marseillais.

Toucher la « Gen Z »

Sur le vieux port, le concert sera gratuit et accessible sans réservation, à l’inverse des autres villes où il faudra obtenir son billet sur l’application Coca-Cola. Les artistes Chilla et Lujipeka chanteront à Rennes alors que Bianca Costa et Santa seront elles à Saint-Étienne. Il faudra encore attendre pour connaître ceux qui se produiront à Paris ou en région en parisienne, mais une chose est quasi certaine, il s’agira de rappeur.

La directrice marketing France de Coca l’a répété, la cible est la nouvelle génération et les 17 artistes sont « plébiscités par la gen Z ». Un plan média accompagnera évidemment ce programme qui rythmera donc l’été de Coca en musique.

