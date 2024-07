Toyota de retour comme sponsor maillot du Valenciennes FC jusqu’au moins 2027, Hummel nouvel équipementier

20 ans après le premier partenariat signé entre Toyota et le Valenciennes Football Club (VAFC), le constructeur automobile japonais est de retour aux côtés du club nordiste.

En fin de semaine dernière, le club relégué en National a officialisé le retour de Toyota Motor Manufacturing France (TMMF) comme partenaire, quelques années après la fin d’une collaboration ancrée localement puisque le constructeur automobile possède une usine dans la région et est le premier employé privé du Valenciennois avec 5 000 salariés.

« Savoir être présent dans les bons comme les moins bons moments, c’est la marque de fabrique d’un vrai partenaire. »

« Solidarité, passion et formation étaient les valeurs communes affichées il y a 20 ans. Nous sommes ravis de voir qu’elles sont à nouveau réunies aujourd’hui pour redonner naissance à ce partenariat » explique Rodolphe Delaunay, président de TMMF, dans un communiqué. « Toyota espère ainsi apporter sa contribution au nouveau slogan du VAFC « ensemble revenons plus forts ! » . Savoir être présent dans les bons comme les moins bons moments, c’est la marque de fabrique d’un vrai partenaire. Nous souhaitons le meilleur aux Rouge et Blanc ! »

Le club précise que Toyota a signé un contrat de 3 ans comme partenaire principal, soit jusqu’en 2027. Toyota sera le sponsor maillot principal (face avant) et sera également présent sur la manche.

Pour célébrer ce nouveau contrat, c’est Toyota qui a livré le nouveau maillot domicile 2024-2025 à la Mairie de la ville. Un lieu pas anodin puisque ce nouveau maillot conçu par le nouvel équipementier du club Hummel « s’inspire clairement sur son torse de la façade de l’hôtel de ville de Valenciennes. Un clin d’oeil à la réhabilitation de la façade de la mairie terminée en novembre 2023 après 19 mois de travaux. »

En tant qu’équipementier du VAFC, Hummel succède à Acerbis et a signé un contrat de 4 saisons (2024-2028) par l’entremise de l’agence de marketing sportif Sportfive.

Pour rappel, c’est le fonds Sport Republic qui est actionnaire majoritaire de Valenciennes FC depuis juillet 2023. Sport Republic a également des parts dans le club anglais de Southampton FC et le club turc de Göztepe SK.

« S’associer à un leader mondial de l’automobile comme Toyota est aussi bien une fierté qu’une pression pour atteindre leur niveau d’excellence. Travail, force du collectif, précision, innovation, exigence sont autant de valeurs qui font le succès de Toyota et qui doivent faire à nouveau partie de l’ADN du VAFC. L’esprit Toyota est un modèle à suivre pour le VAFC en termes de stabilité, de performance, d’humilité et d’engagement local » a ajouté Yoann Godin, directeur général du VAFC.

