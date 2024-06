On vous fait visiter la nouvelle boutique officielle de Paris 2024 située sur les Champs-Elysées

On vous fait visiter la boutique officielle de Paris 2024 ! Ce matin sur la place Clemenceau dans le 8e arrondissement de Paris, Tony Estanguet et ses équipes ont officiellement ouvert le magasin. Sur une surface de 1 000m2, on retrouve toute la collection Le Coq Sportif, des produits licenciés Paris 2024 et pleins d’accessoires et gadgets comme des boules à neige, pins, gourdes, petites Tour Eiffel, serviettes de plage ou des jeux pour enfants. Ici les produits les moins chers sont des stylos, carnets et éventails et sont vendus 5€. Pour le plus cher, il faudra se diriger vers la mascotte de 80cm et débourser 800€ pour se l’offrir. Parmi les produits les plus étonnants, les visiteurs pourront acheter un « Kit baguette » (15€) pour faire son propre pain, des bouchons hermétiques de vin (10€) ou champagne (15€) ou encore un biscuit géant Saint-Michel (8,50€). Pour rappel, les clients ne peuvent règler par carte bancaire uniquement s’il possède une CB Visa. Pour les autres, un distributeur de billets ou des cartes Visa pré-payées sont disponibles sur place. Le magasin est ouvert à partir d’aujourd’hui à 12h, 7j/7, de 10h à minuit, après la fin des Jeux Paralympiques le 15 septembre. #Paris2024 #BoutiqueOfficielleParis2024 #Olympics #Store #Merchandising #jeuxolympiques #JO

