Hummel dévoile le nouveau maillot domicile 2024-2025 « 7 collines » de l’AS Saint-Etienne

Pour la saison 2024-2025, l’AS Saint-Etienne évoluera avec un nouveau maillot domicile rendant hommage à son territoire et les 7 collines de la ville.

Conçu par l’équipementier Hummel (contrat en cours jusqu’en 2027), la nouvelle tenue des Verts qui sont de retour en Ligue 1 McDonald’s cet été arbore le nom de chaque colline sur la face avant (Crêt de Roc, Valbenoite, Montaud, Villebœuf, Montreynaud, Montmartre et la Colline des Pères) écrit à la verticale pour former 7 lignes discrètes. A l’intérieur du col on retrouve la mention « Saint-Étienne la ville aux 7 collines ».

Sur la face avant des maillots de l’ASSE, on retrouve Kelyps Interim comme sponsor principal. Présent à cet emplacement lors des 11 dernières rencontres de Ligue 2 suite à la fin de Smart Good Things, la société a prolongé cette visibilité pour la saison 2024-2025. En 2025-2026, Kelyps Interim se positionnera sur la manche de la tenue des professionnels.



Notons que le nouveau maillot domicile mais également l’extérieur ont été présentés à l’occasion du tournoi amateur des 7 collines.

