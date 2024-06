« Vous n’imaginez pas tous les souvenirs qu’on vous réserve » – Accor dévoile sa nouvelle publicité pour les JO de Paris 2024 signée Havas Play

A un peu plus d’un mois du début des Jeux Olympiques de Paris 2024, Accor dévoile sa nouvelle campagne publicitaire signée de l’agence Havas Play.

Autour de la signature « Vous n’imaginez pas tous les souvenirs qu’on vous réserve », le groupe hotelier, partenaire de Paris 2024, a souhaité valoriser son sens de l’hospitalité.

« Nous mettons l’accent sur l’engagement d’Accor et sur son exigence lorsque l’on parle d’hospitalité »

Dans une publicité longue d’une minute, Accor vous plonge dans l’action en suivant les péripéties de Jean, concierge prêt à tout pour rapporter une glace à une petite fille. Un spot réalisé par Vincent Lobelle utilisant la musique « Far From Over ».

« Nous avons voulu créer un film à grand spectacle à l’occasion de cette campagne tout en gardant une certaine légèreté pour faire sourire les Français et les divertir » explique Fabrice Plazolles, Directeur de la Création d’Havas Play, dans un communiqué. « En représentant les Heartists® comme des athlètes de haut niveau ne reculant devant rien pour satisfaire leurs hôtes, nous mettons l’accent sur l’engagement d’Accor et sur son exigence lorsque l’on parle d’hospitalité. Le talent de Vincent Lobelle a fait le reste en nous permettant de réaliser un film trépidant et joyeux, à l’image des valeurs de Accor ».

Une campagne publicitaire qui sera diffusée en TV et en digital. Deux autres spots plus courts seront également utilisés tout comme des visuels en affichage, notamment dans les gares et aéroports. « La campagne vise à célébrer l’esprit des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et à mettre en avant les valeurs d’excellence, de dépassement de soi et de respect qui sont chères à Accor. Elle met en lumière le sens de l’accueil de Accor et sa capacité à offrir des expériences exceptionnelles à ses clients lors de tous les grands événements qui inspirent et unissent les gens à travers le monde » ajoute Stéphanie Dartevelle, VP Sponsoring Europe & Afrique du Nord.

A lire aussi