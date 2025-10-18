La saison 2025-2026 de la NBA marque une nouvelle ère en matière de diffusion. Pour la première fois, la ligue américaine de basketball arrive officiellement sur Prime Video en France, offrant une expérience inédite aux fans. Grâce à ce partenariat, les abonnés Prime pourront suivre en direct les plus grands matchs, dont les Finales NBA, sans frais supplémentaires.

VOIR L'OFFRE NBA AVEC PRIME VIDEO

La NBA arrive sur Prime Video en France

La NBA débarque sur Prime Video avec un dispositif complet : 86 matchs de saison régulière, des rencontres européennes à Berlin et Londres, le tournoi NBA Play-In 2026, près de la moitié des matchs du premier et du deuxième tour des Playoffs, une finale de Conférence et, en point d’orgue, les Finales NBA en exclusivité en juin 2026.

Le coup d’envoi de cette première saison NBA sur Prime Video sera donné le week-end du 25-26 octobre 2025 avec un match événement : Victor Wembanyama et les San Antonio Spurs affronteront les Brooklyn Nets à 19h00 (heure française).

Les abonnés pourront également suivre les NBA Paris Games version européenne : deux matchs exceptionnels à Berlin et Londres les 15 et 18 janvier 2026, opposant le Orlando Magic aux Memphis Grizzlies.

Comment regarder la NBA à la TV et en streaming en France ?

La NBA sera disponible sans frais supplémentaires pour tous les membres Amazon Prime. Les matchs seront accessibles en direct et en replay sur Prime Video, via l’application disponible sur des centaines d’appareils : smartphones, tablettes, TV connectées, box TV, consoles de jeux et navigateurs web.

VOIR L'OFFRE NBA AVEC PRIME VIDEO

Les utilisateurs pourront également combiner leur expérience avec le NBA League Pass, disponible en option payante pour ceux qui souhaitent accéder à l’intégralité des matchs de la saison régulière et des archives.

Comment s’abonner à Prime Video pour regarder la NBA ?

S’abonner à Prime Video est simple et rapide :

Rendez-vous sur amazon.fr/primevideo ou téléchargez l’application Prime Video sur votre appareil. Cliquez sur « Commencer votre essai Prime » ou connectez-vous avec votre compte Amazon existant. Choisissez l’offre Amazon Prime (abonnement mensuel ou annuel). L’abonnement inclut automatiquement l’accès à Prime Video, Prime Music, Prime Delivery et d’autres avantages. Une fois abonné, recherchez simplement « NBA » dans la barre de recherche de Prime Video pour accéder à la section dédiée. Profitez des matchs en direct, des rediffusions et des moments forts, où que vous soyez.

Le NBA League Pass reste une alternative complémentaire

Pour les fans souhaitant suivre l’ensemble de la saison NBA, le NBA League Pass reste disponible en France. Il permet de regarder tous les matchs, en direct ou à la demande, avec de nombreuses fonctionnalités : choix du commentaire, mode multi-écrans, statistiques en temps réel, et plus encore.

Le League Pass peut être souscrit directement via le site officiel de la NBA ou via l’application dédiée.

Le calendrier 2025-26 de la NBA sur Prime Vidéo

Aux États-Unis, la répartition des matchs est désormais partagée entre ESPN/ABC, NBC/Peacock et Amazon Prime Video.

En France, Prime Video proposera une sélection de matchs en direct, souvent diffusés en pleine nuit (heure française), mais disponibles en replay le lendemain.

Les Playoffs et la Finale NBA devraient également bénéficier d’une large couverture sur ces plateformes

Octobre

Samedi 25 octobre : Boston Celtics vs. New York Knicks – 1h30 CEST

Boston Celtics vs. New York Knicks – 1h30 CEST Samedi 25 octobre : Minnesota Timberwolves vs. Los Angeles Lakers 4h00 CEST

Minnesota Timberwolves vs. Los Angeles Lakers 4h00 CEST Dimanche 26 octobre : Brooklyn Nets vs. San Antonio Spurs 19h CEST

Novembre

Samedi 1er novembre : Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers – 0h00 CET

Boston Celtics vs. Philadelphia 76ers – 0h00 CET Samedi 1er novembre : Los Angeles Lakers vs. Memphis Grizzlies – 2h30 CET

Los Angeles Lakers vs. Memphis Grizzlies – 2h30 CET Dimanche 2 novembre : New Orleans Pelicans vs. Oklahoma City Thunder 21h30 CET

: New Orleans Pelicans vs. Oklahoma City Thunder 21h30 CET Samedi 8 novembre : Houston Rockets vs. San Antonio Spurs – 1h30 CET

Houston Rockets vs. San Antonio Spurs – 1h30 CET Samedi 8 novembre : Golden State Warriors vs. Denver Nuggets – 4h00 CET

Golden State Warriors vs. Denver Nuggets – 4h00 CET Dimanche 9 novembre : Houston Rockets vs. Milwaukee Bucks 21h30 CET

: Houston Rockets vs. Milwaukee Bucks 21h30 CET Samedi 15 novembre : Miami vs. New York Knicks – 1h00 CET

Miami vs. New York Knicks – 1h00 CET Samedi 15 novembre : Golden State Warriors vs. San Antonio Spurs – 3h30 CET

Golden State Warriors vs. San Antonio Spurs – 3h30 CET Dimanche 16 novembre : Sacramento Kings vs. San Antonio Spurs – 22h CET

Sacramento Kings vs. San Antonio Spurs – 22h CET Samedi 22 novembre : Indiana Pacers vs. Cleveland Cavaliers – 1h00 CET

Indiana Pacers vs. Cleveland Cavaliers – 1h00 CET Samedi 22 novembre : Denver Nuggets vs. Houston Rockets – 3h30 CET

Denver Nuggets vs. Houston Rockets – 3h30 CET Dimanche 23 novembre : Miami Heat vs. Philadelphia 76ers – 19h

Miami Heat vs. Philadelphia 76ers – 19h Samedi 29 novembre : Milwaukee Bucks vs. New York Knicks – 1h30 CET

Milwaukee Bucks vs. New York Knicks – 1h30 CET Samedi 29 novembre : Dallas Mavericks vs. Los Angeles Lakers – 4h00 CET

Dallas Mavericks vs. Los Angeles Lakers – 4h00 CET Dimanche 30 novembre : Houston Rockets vs. Utah Jazz – 21h CET

Quelle stratégie adopter pour les fans en France ?

Pour les grandes affiches et événements majeurs : Amazon Prime Video offre un excellent compromis entre qualité et accessibilité.

: Amazon Prime Video offre un excellent compromis entre qualité et accessibilité. Pour suivre tous les matchs : le NBA League Pass reste incontournable.

: le NBA League Pass reste incontournable. Astuce budget : surveillez les promotions de début de saison ou les offres spéciales comme le Black Friday.

Ce qui change vraiment pour 2025-2026

L’arrivée d’Amazon Prime Video comme nouvel acteur majeur de la diffusion NBA.

Une transition vers un modèle plus centré sur le streaming, au détriment des chaînes traditionnelles.

Des offres plus flexibles mais parfois éclatées : il faudra peut-être combiner plusieurs abonnements pour tout voir.

Une expérience personnalisée et plus interactive, adaptée aux nouveaux usages numériques.

En résumé

Pour la saison 2025-2026, les fans français disposent d’un dispositif inédit :