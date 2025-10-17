Pour la première fois, un match de Pro D2 sera diffusé en prime time sur Canal+ : RC Vannes – FC Grenoble se jouera au Roazhon Park, antre du Stade Rennais, le 16 novembre prochain.

C’est une première historique pour la Pro D2 : le choc entre le RC Vannes et le FC Grenoble, programmé le dimanche 16 novembre à 21h, se jouera au Roazhon Park, enceinte du Stade Rennais, révèle, ce jeudi 16 octobre, le quotidien régional Ouest-France.

Ce match, comptant pour la 11e journée, sera également le tout premier de Pro D2 diffusé en prime time dominical sur Canal+, hors calendrier du Top 14 et des tests internationaux du XV de France. Une opportunité rare saisie par la Ligue nationale de rugby (LNR) et son diffuseur pour mettre en lumière le championnat. d’accession.

Record d’affluence à venir ?

La rencontre promet une affluence record, avec près de 30.000 places disponibles, contre 12.500 à La Rabine, où Vannes affiche complet depuis deux saisons. La ferveur autour du club breton ne cesse de croître, comme en témoigne l’engouement autour du match amical contre Toulouse en août dernier à Guingamp (17.000 spectateurs). Cette délocalisation a été rendue possible grâce à un accord trouvé avec le Stade Rennais, au repos pendant la trêve internationale.

Au-delà de l’événement sportif, l’opération revêt un fort enjeu marketing et stratégique pour le RC Vannes, récemment relégué du Top 14, mais ambitieux, actuellement deuxième du classement. Pour Grenoble, finaliste malheureux en 2024 face à ces mêmes Bretons, ce rendez-vous est aussi un test de résilience dans un début de saison compliqué.

Si l’expérience est concluante, elle pourrait ouvrir la voie à d’autres délocalisations en attendant l’agrandissement de La Rabine prévu pour 2027. Un coup de projecteur inédit pour la Pro D2, qui confirme ainsi son attractivité croissante.

