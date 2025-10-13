adidas et l’EuroLeague poursuivent leur idylle

L’Euroleague Basketball et adidas annoncent aujourd’hui la reconduction de leur solide partenariat pour quatre nouvelles saisons. Soit jusqu’à la campagne 2028-2029.

Forts de plus de dix ans de collaboration depuis leur première alliance en 2014, cet accord renouvelé consacre adidas comme un acteur clé du basketball européen, tout en réaffirmant son engagement à façonner l’avenir du sport, tant au niveau professionnel que dans le développement de la pratique à la racine.

En tant que partenaire titre de l’adidas NextGen EuroLeague, adidas continuera ainsi de jouer un rôle clé dans la formation des jeunes talents européens, cette compétition s’affirmant comme une plateforme majeure pour accéder à la NBA. Depuis 2022, adidas a d’ailleurs intensifié son engagement en alignant des équipes à son effigie lors des tournois qualificatifs, rassemblant les meilleurs espoirs de tout le Vieux Continent.

Ce renouvellement mettra également en avant des initiatives visant à rapprocher les fans du basket, notamment à travers la Rivalry Series, qui met en lumière un match clé de l’EuroLeague à chaque journée sur les plateformes sociales, numériques et télévisées. Par ailleurs, adidas continuera naturellement de soutenir le Final Four de l’EuroLeague.

