Sorare prolonge son partenariat avec la NBA et la NBPA

Sorare, leader mondial du fantasy sport, annonce la prolongation de sa collaboration pluriannuelle avec la National Basketball Association (NBA) et la National Basketball Players Association (NBPA).

En 2022, Sorare a signé un partenariat officiel avec la NBA et la NBPA, obtenant les droits de licence pour toutes les équipes de la NBA ainsi que l’utilisation du nom et de l’image des joueurs via la NBPA. Ce partenariat a permis de proposer une expérience de fantasy sport plus immersive aux fans de basketball du monde entier.

Dans le cadre de cet accord, Sorare offre des expériences VIP aux meilleurs « managers », incluant des billets pour les matchs et des maillots dédicacés, permettant aux fans de vivre des moments uniques avec leurs stars préférées.

Bon à savoir

À partir du 17 octobre, juste avant le lancement de la saison de NBA, le 21 octobre, Sorare dévoilera les nouvelles cartes de la saison.

En trois ans, Sorare NBA est devenu le terrain de jeu numérique incontournable pour les fans de basket et les collectionneurs. Les utilisateurs du monde entier détiennent aujourd’hui plus de 1,5 million de collectibles digitaux pour une valeur totale de plus de 50 millions de dollars échangés sur la plateforme.

Le 5 février 2023, un collectible numérique unique à l’effigie Giannis Antetokounmpo est devenu l’objet le plus valorisé jamais échangé sur Sorare NBA.

La dynamique s’est poursuivie en novembre 2023 avec la vente d’une carte unique du jeune Victor Wembanyama. Aujourd’hui, cette carte figure parmi les 10 meilleures ventes d’objet de collection lié à l’athlète, toutes catégories confondues, physiques et numériques.

D’autres joueurs très prisés sur Sorare incluent Nikola Jokic, Shai Gilgeous-Alexander et Luka Doncic.

