DAZN devient partenaire média du Paris Basketball

Le Paris Basketball et DAZN, diffuseur exclusif de la Betclic ELITE, renforcent leur partenariat pour la saison 2025-2026 afin d’accroître leur visibilité commune.

DAZN bénéficiera d’un accès privilégié aux joueurs pour produire des contenus immersifs, offrant aux fans un regard exclusif sur les coulisses du club. La plateforme profitera également d’une visibilité accrue à l’adidas arena et de dispositifs d’activation pour les supporters.

En parallèle, les deux partenaires lancent TERR’1 CONNU, un format YouTube inédit qui suit les champions de France en titre lors de leurs déplacements, dévoilant voyages, préparations et moments de vie.

La déclaration

« La promotion de la Betclic ELITE et la conquête de nouveaux publics est fondamentale pour le développement du basketball en France. En tant qu’acteur majeur du championnat de France, nous sommes donc très heureux d’approfondir notre collaboration avec DAZN et de travailler ensemble via des contenus et des accès exclusifs pour donner une plus grande visibilité au basketball français. » (David Kahn, président du Paris Basketball)

