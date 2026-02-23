Corentin Tolisso et deux amis associés ont lancé UNIQE Club, un studio de fitness premium à Lyon

Corentin Tolisso, champion du monde 2018 et capitaine de l’Olympique Lyonnais, a cofondé UNIQE Club, un studio de sport premium implanté au cœur du quartier de la Part-Dieu à Lyon, aux côtés de Kaffa N’daw et Miloud Ayad-Zeddam.

Ouvert depuis avril 2025, UNIQE Club se positionne comme une alternative aux salles de sport traditionnelles, avec un modèle centré sur l’accompagnement collectif et individualisé avec une approche globale de la performance.

Une genèse construite sur le long terme

Le projet UNIQE Club ne s’est pas construit dans l’urgence. Comme l’explique Kaffa N’daw, cofondateur du studio, l’idée remonte à plus de 10 ans.

« La genèse du projet, elle a démarré il y a une douzaine d’années. On est liés d’amitié avec Miloud et Corentin depuis longtemps, et on a une passion commune pour le sport depuis qu’on est petits. »

« Je suis pleinement investi dans son développement, sa vision et son exigence de qualité » Corentin Tolisso

Formé dans le sport de haut niveau (judo) et diplômé dans le domaine de l’entraînement, Kaffa N’daw souhaitait créer un lieu fidèle aux valeurs des clubs sportifs.

« Dans les salles de sport traditionnelles, on trouvait qu’il manquait ce côté club, cette entraide qu’on retrouve dans le foot ou le basket. Les gens viennent, mettent leurs écouteurs, et repartent. »

Corentin Tolisso, pleinement impliqué dans le projet

Présent dans la réflexion stratégique et la vision long terme du projet, le champion du monde assume un rôle structurant dans le développement de la salle.

« Même si je ne suis pas présent au quotidien dans la salle, je suis pleinement investi dans son développement, sa vision et son exigence de qualité. Je participe aux grandes orientations stratégiques, au choix des concepts ainsi qu’à l’évolution des services proposés, avec la volonté de créer un lieu qui reflète des standards élevés et une véritable expérience pour les adhérents. Je m’appuie sur une équipe de confiance qui gère l’opérationnel au jour le jour, mais nous échangeons régulièrement afin de faire évoluer le projet, rester à l’écoute des retours des membres et continuer à faire grandir la salle dans la bonne direction. » explique Corentin Tolisso.



Contrairement à certains projets portés par des sportifs, Kaffa N’daw explique que, pour Corentin Tolisso, UNIQE Club ne représente pas un simple investissement passif.

« Corentin est impliqué depuis le départ. Il ne coache pas, mais il est présent dans les décisions, les réflexions, les événements. Ce n’est pas juste un investisseur. »

Son expérience du haut niveau permet d’intégrer des outils habituellement réservés aux sportifs professionnels.

« Il se pose souvent la question : pourquoi des outils comme la récupération ou la pressothérapie sont réservées aux pros, alors que des gens s’entraînent trois ou quatre fois par semaine ? »

Un positionnement fondé sur l’accompagnement

UNIQE Club repose sur une approche 360°, intégrant préparation physique, récupération, suivi et accompagnement humain.

« Ce qui fait vraiment la différence ici, ce n’est pas le côté premium du lieu, c’est l’accompagnement. Les gens ont chacun des objectifs, et on les accompagne pour obtenir des résultats durables. »

Les séances sont volontairement limitées à 10 participants afin de garantir un suivi individualisé.

« Faire des cours à 50 ou 60 personnes, c’est difficile de créer du lien et de suivre chaque personne. Ici, on veut que chacun trouve sa place. »

3 univers d’entraînement complémentaires

Le studio est structuré autour de trois espaces :

Boxing , orienté cardio et technique sans opposition

Bootcamp , axé endurance et intensité

Training , dédié au renforcement musculaire

« L’idée, c’est de développer toutes les qualités physiques sur une semaine. Un cours cardio et un cours de renforcement, et on couvre déjà un panel très complet. »

Un modèle premium accessible

Le modèle économique d’UNIQE Club repose sur des abonnements premium, sans logique de volume. À ce jour, le studio compte environ 300 membres.

« On n’a pas besoin de 10 000 abonnés. À partir de 400 membres, on est déjà au maximum de ce qu’on veut accueillir. »

Les abonnements débutent à partir de 69 euros par mois pour une séance hebdomadaire encadrée.

« Une session revient à environ 16 €, ce qui permet de rendre le coaching sportif accessible.. Beaucoup de personnes comprennent que, au regard de l’accompagnement proposé, le positionnement tarifaire reste très compétitif. À titre de comparaison, un coaching individuel à Lyon se situe généralement entre 60 € et 90 € de l’heure.»

Avant toute inscription, un rendez-vous de 45 minutes permet d’évaluer les objectifs et de recommander un programme adapté.

UNIQE Club est également devenu partenaire de la course HYROX. Le studio accompagne aujourd’hui plusieurs pratiquants sur les compétitions.

« On s’est rendu compte que toute notre méthodologie correspondait parfaitement à la préparation HYROX. On avait déjà les outils et les coachs formés. Une personne qui s’entraîne ici une fois par semaine peut préparer un premier HYROX en quelques mois. »

Situé à Lyon dans le quartier de la Part-Dieu, UNIQE Club développe également des programmes à destination des entreprises.

« On propose des ateliers autour du mental, de l’endurance et de la coopération. Le sport crée des passerelles très concrètes avec le management. »

Des ambitions mesurées

À l’approche de sa première année d’existence, UNIQE Club privilégie une croissance maîtrisée.

« L’ambition, c’est d’abord de bien s’occuper du premier club. Si une opportunité se présente, on ne se met pas de limites, mais étape par étape. »

Parmi les projets à venir figurent des masterclass avec des sportifs professionnels.

« L’idée, c’est que des athlètes comme Corentin puissent partager leur expérience du haut niveau, puis encourager les membres lors d’une séance. »