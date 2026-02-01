Le groupe L’Équipe renforce son offre tennis de table en acquérant les droits du circuit européen ETTU jusqu’en 2028, en complément du WTT mondial.

À partir du 6 février, le bouquet de chaînes L’Équipe diffusera le circuit européen de tennis de table jusqu’en 2028. Le groupe a acquis les droits des compétitions organisées par l’European Table Tennis Union (ETTU), venant compléter ceux du circuit mondial WTT obtenus en décembre dernier.

Concrètement, la chaîne L’Équipe et ses plateformes (L’Équipe live, site et application) retransmettront chaque année quatre grandes compétitions européennes, mettant en avant l’ensemble des pongistes français, dont Félix Lebrun et Alexis Lebrun. Le premier rendez-vous est fixé à l’ETTU Top 16 de Montreux, en Suisse, du 6 au 8 février.

L’Équipe, « diffuseur de référence » du ping

Les rencontres seront commentées par Rémi Dos Santos et Tanguy Le Seviller, avec Laura Pfefer et Tristan Flore comme consultants.

« La chaîne L’Équipe affirme sa place de diffuseur de référence du tennis de table en France », souligne Céline Chanat, directrice des contenus TV du groupe.

De son côté, le président de l’ETTU Pedro Moura estime que cet accord « renforce la visibilité de notre sport sur l’une des plateformes sportives majeures en Europe ».

