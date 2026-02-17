Ambassadeur de Seiko, Émilien Jacquelin offre à l’horloger japonais une visibilité mondiale aux JO de Milan-Cortina, au rythme de ses médailles (or et bronze) et de ses tirs.

Aux Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina, Seiko profite d’un coup de projecteur inattendu grâce à son ambassadeur Émilien Jacquelin. Le biathlète français, médaillé d’or en relais ce mardi et de bronze sur la poursuite dimanche, porte une montre de la marque japonaise lors des épreuves.

Montre immanquable à la télé et sur les réseaux

En biathlon, discipline où les gros plans sont fréquents au moment des tirs – couché comme debout -, le cadran apparaît clairement à l’écran. Une exposition répétée, dans des séquences à forte tension, qui associe l’image de Seiko à la précision et à la performance.

Sportivement, Jacquelin a marqué ces Jeux. Auteur d’une remontée décisive lors du relais masculin, il a relancé les Bleus vers un titre historique, 16e médaille française de l’édition. Quelques jours plus tôt, il décrochait sa première médaille olympique individuelle.

« Robustesse et élégance »

« Sur les pistes et au cœur de chaque épreuve, Emilien Jacquelin avance avec détermination et précision. Sa montre l’accompagne à chaque geste, mêlant robustesse et élégance pour suivre le rythme des sommets et de l’adrénaline », écrit la marque japonaise dans un post diffusé sur les réseaux sociaux pour célébrer sa breloque en or.

Dans un contexte olympique à forte audience internationale, cette visibilité organique représente donc une vitrine stratégique pour Seiko.

