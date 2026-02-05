Programme, diffusion TV, favoris et sponsors, les Jeux olympiques d’hiver de Milano-Cortina 2026 se dévoilent à partir de ce vendredi 6 février entre dispositif média XXL, partenaires mondiaux et fortes tensions budgétaires.

Les JO d’hiver de Milano-Cortina 2026 se tiennent du 6 au 22 février. La cérémonie d’ouverture aura lieu à Milan, la clôture le 22 février. Certaines épreuves comme le curling ou le snowboard ont déjà démarré ce mercredi, afin que toutes les compétitions puissent être disputées dans les deux semaines. Bonne nouvelle pour le public français : aucun décalage horaire.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par The Olympic Games (@olympics)

Au total, plus de 3 500 athlètes issus de 93 pays s’affronteront dans 16 disciplines, dont une nouveauté : le ski alpinisme. Les compétitions seront réparties entre Milan et plusieurs sites alpins majeurs (Cortina d’Ampezzo, Livigno, Bormio).

Diffusion médias : dispositif massif en France

Diffuseur en clair, France Télévisions proposera jusqu’à 15 heures de direct quotidien (10h–minuit) sur France 2, France 3 et France 4. Grande nouveauté : le lancement de la chaîne numérique francetv sport, disponible 24h/24 sur france.tv, avec épreuves en direct, contenus exclusifs et interaction via la “live zone”.

Les cérémonies et certaines compétitions seront diffusées en UHD HDR avec son Dolby Atmos. Chaque soir, le “JO Club”, animé par Laurent Luyat, fera le bilan de la journée.

RMC, radio officielle, déploiera de son côté une antenne continue de 9h à 23h avec six reporters sur place, des émissions spéciales (“After JO”) et un trio de consultants. En parallèle, Eurosport assurera une couverture intégrale payante.

Favoris sportifs

La Norvège visera la domination en ski nordique et biathlon, l’Allemagne en sports de glisse mécanique, tandis que les États-Unis et le Canada seront attendus en freestyle et hockey. Pays hôte, l’Italie espère briller à domicile. La France comptera notamment sur ses chances en biathlon, ski acrobatique et ski alpinisme.

Sponsors mondiaux

Côté partenaires olympiques et paralympiques, le CIO s’appuie sur un portefeuille premium avec des marques connues aux quatre coins de la planète : Airbnb, Alibaba, Allianz, Coca-Cola, Corona, Deloitte, Omega, Procter & Gamble, Samsung, Visa et TCL.

Interrogée par Sport Buzz Business, Elise Dupuis, directrice marketing Europe de TCL, a déclaré :

« Ce partenariat s’inscrit dans notre volonté de notoriété. La marque a beaucoup évolué sur ce point. C’est donc de manière assez naturelle que le groupe TCL s’est associé au partenariat ultime en termes de valeurs et d’images, les Jeux olympiques, là aussi toujours dans cet objectif de s’associer à des valeurs de performance. »

Un modèle économique sous tension

Initialement présentés comme « les JO d’hiver les moins chers », Milan-Cortina voient leur budget grimper à 5,2 Md€, contre 1,55 Md€ annoncés en 2019. Au moins 3,5 Md€ proviennent de fonds publics. La piste de bobsleigh de Cortina, passée de 47 à 122 M€, cristallise les critiques, tandis que près de 60 % des chantiers d’infrastructures pourraient ne pas être livrés à temps.

A lire aussi : Son titre olympique en 2006, sa marque AYAQ, Mike Horn, les Jeux de Milan-Cortina… Les confidences de Vincent Defrasne