À chaque Jeux olympiques, la question des primes refait surface. A Milan-Cortina, la France maintient des montants records (80 000 euros pour le titre olympique), tandis que certains pays, comme Hong Kong ou les Etats-Unis, sortent le grand jeu.

À l’occasion des Jeux olympiques d’hiver de Milan-Cortina 2026 (6–22 février), la France a choisi de reconduire les montants déjà appliqués lors de Paris 2024. Chaque champion olympique français percevra 80 000 euros, contre 40 000 euros pour l’argent et 20 000 euros pour le bronze. Des primes cumulables pour les multi-médaillés, mais imposables, et financées directement par le budget du ministère des Sports.

Il s’agit des montants les plus élevés jamais attribués par la France pour des Jeux d’hiver. La délégation tricolore, forte de 162 athlètes, espère dépasser les 14 médailles ramenées de Pékin en 2022, voire s’approcher du record historique de 15 podiums établi à Sotchi (2014) et Pyeongchang (2018). La ministre des Sports vise même une hausse d’au moins 50 % du total, ce qui ferait mécaniquement grimper la facture pour l’État.

650 000 euros la médaille d’or pour Hong Kong

Le pays hôte se montre encore plus généreux. L’Italie versera 180 000 euros pour l’or, 90 000 euros pour l’argent et 60 000 euros pour le bronze, avec une exonération fiscale annoncée. La Belgique, elle, innove en récompensant aussi les places d’honneur, avec des primes prévues jusqu’au top 8.

À l’échelle mondiale, Hong Kong (plus de 650 000 euros pour un titre) et Singapour (plus de 630 000 euros) dominent largement le classement. À l’inverse, la Norvège, la Suède ou la Grande-Bretagne ne proposent aucune prime financière.

Les États-Unis adoptent un modèle hybride : primes classiques (37 500 dollars pour l’or), complétées par un fonds privé garantissant jusqu’à 200 000 dollars à vie pour chaque athlète engagé. Un contraste révélateur des stratégies nationales autour de la performance olympique.

