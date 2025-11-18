CoSpirit Groupe, agence média indépendante française spécialisée dans la communication locale et retail, le marketing territorial, l’optimisation des budgets publicitaires et les stratégies média pour le monde du sport (notamment la FFF, la FFA et le Tour de France), annonce l’arrivée de Maud Gillotte au poste de Directrice Conseil.

Ce recrutement s’inscrit pleinement dans la stratégie du groupe : accompagner les annonceurs vers une communication plus innovante, plus responsable et profondément ancrée dans les territoires.

Diplômée de l’INSEEC (Master Communication & Marketing), Maud Gillotte dispose de plus de quinze ans d’expérience dans les agences média de premier plan (Carat, Vizeum – WPP, Publicis Media / Starcom, Havas Media). Elle a conseillé des acteurs majeurs de la grande consommation et du retail – Unilever, Kraft Heinz, Carrefour, Brico Dépôt – ainsi que des organisations institutionnelles – comme La Poste.

Chez CoSpirit, Maud Gillotte aura pour mission de développer le conseil stratégique auprès des marques et des institutions : acteurs publics, collectivités locales, associations, entreprises à mission ou fortement implantées localement. Elle interviendra notamment pour des clients engagés comme l’Établissement français du sang (EFS) ou Mam Baby.

La déclaration de Maud Gillotte