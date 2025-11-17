Réseaux Sociaux

Red Star FC : « Deux générations, une seule étoile »

ParMathieu Portogallo
17 novembre 2025
Le Red Star FC dévoile son maillot vintage 1997-1998 en collaboration avec la marque COPA; Un véritable pont générationnel pour le club audonien.

Sous le slogan « Deux générations, une seule étoile », la campagne met en scène deux figures emblématiques : Steve Marlet, l’attaquant phare de l’époque 97/98 qui a porté le Red Star en premières division et marqué les esprits par son talent et son élégance, et Jovany Ikanga, jeune attaquant actuel de la formation francilienne qui incarne la nouvelle vague du club en National.

Ce maillot – reproduction fidèle de celui porté lors de la saison 1997-1998 – reprend les codes historiques du club : vert profond, col polo blanc et l’écusson brodé qui fait vibrer le stade Bauer depuis toujours.

  • Ce maillot est disponible dès maintenant sur la boutique officielle et chez COPA.

 

