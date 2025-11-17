ASICS booste ses résultats en Europe

ASICS EMEA boucle un excellent troisième trimestre 2025 avec un chiffre d’affaires en augmentation de 17,7 % par rapport à la même période en 2024. Cette performance à deux chiffres concerne l’ensemble des canaux de distribution et toutes les catégories de produits, signe d’une dynamique particulièrement homogène et solide.

Le canal wholesale reste le moteur principal de cette progression avec +22,5 % de croissance annuelle. Toutes les zones géographiques y contribuent fortement :

Nord-Est de l’Europe : +31,9 %

Nord-Ouest de l’Europe : +28,1 %

France : +19,7 %

Au-delà des volumes, la croissance est également rentable sur l’ensemble du portefeuille de l’entreprise niponne :

Toutes les grandes familles de produits affichent en effet des progressions significatives, avec deux catégories qui se distinguent particulièrement : SportStyle : +41,8 % (la plus forte hausse du trimestre) et Apparel : +25,8 %.

Les segments historiques Performance Running et Core Performance Sports (tennis, sports indoor, padel) poursuivent quant à eux leur très belle trajectoire.

La déclaration

« C’est incroyable de voir ASICS continuer à croître de manière rentable en EMEA. Nous enregistrons une croissance dans toutes les catégories et sur tous les canaux, grâce à la force de notre marque et à notre engagement pour l’innovation. Je suis fier de voir que de plus en plus de personnes choisissent de bouger avec ASICS comme jamais auparavant. » (Carsten Unbehaun, directeur générale d’ASICS EMEA)

