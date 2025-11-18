Le Stade Toulousain a officialisé ce mardi le renouvellement de son partenariat avec la Région Occitanie et sa marque « Occitanie – Sud de France » en tant que Partenaire institutionnel pour la saison 2025-2026.

Dans son communiqué, le club précise que la marque régionale est « présente au cœur du dispositif de visibilité du club » et qu’elle « continue d’accompagner le Stade Toulousain dans ses rencontres majeures », sur la scène nationale et européenne.

Le partenariat est reconduit dans la continuité des saisons précédentes, avec un accent mis sur :

L’ancrage territorial du club.

Les valeurs communes (accueil, écoute, authenticité, convivialité).

La promotion des savoir-faire, de la culture et des produits régionaux sous la bannière « Occitanie – Sud de France »

Le Stade Toulousain remercie la Région Occitanie « pour sa confiance renouvelée et pour sa fidélité à un projet sportif et humain qui rassemble largement au-delà du rugby ». Ce partenariat, l’un des plus anciens du club avec une collectivité territoriale, reste donc un pilier de son modèle économique et identitaire.