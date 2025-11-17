Le hors-jeu automatisé fait le bonheur de la Jupiler Pro League

Depuis le début de saison, la Jupiler Pro League belge utilise la technologie semi-automatisée d’offside (SAOT) fournie par Genius Sports. Fini les lignes virtuelles dessinées à la main sur des images 2D qui changeaient selon l’angle des caméras et rendaient parfois les fans perplexes. Désormais, une IA suit les joueurs et le ballon, génère des milliards de points de données et recrée la scène en 3D ultra-précise.

Le processus tient en quatre étapes :

Alerte automatique dès qu’un hors-jeu potentiel apparaît ;

Confirmation du moment exact du tir ;

Recommandation au VAR ;

Diffusion immédiate des images pour les diffuseurs et les écrans géants des stades.

Résultat : les décisions tombent en quelques secondes au lieu de plusieurs minutes, même sur les hors-jeu au millimètre. Sur le terrain, le jeu devient plus fluide, engendrant de facto moins d’interruptions, un rythme préservé et une confiance retrouvée pour les clubs et les supporters.

« Nos fans méritent des décisions rapides et justes. Cette technologie restaure le flux naturel des matches. » (Lorin Parys, PDG de la Belgian Pro League)

Pour information, la Ligue 1 McDonald’s n’a toujours pas implémenté la technologie semi-automatisée d’offside (SAOT) de manière systématique. Contrairement à ses voisins comme la Serie A (depuis 2023), La Liga (depuis 2023-2024) ou la Premier League (depuis avril 2025), la France reste en mode VAR « traditionnel » avec des lignes offside manuelles.