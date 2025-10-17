La prochaine finale de la Coupe de France pourrait être déplacée ou avancée en raison de travaux prévus dans le « Grand Paris », menaçant l’accès au Stade de France.

La prochaine finale de la Coupe de France Crédit Agricole (son naming), prévue le 23 mai au Stade de France, pourrait être délocalisée ou avancée en raison de travaux programmés sur le RER B dans le cadre du chantier du « Grand Paris ». Ces interruptions de circulation, prévues durant le week-end de la Pentecôte, risquent de rendre l’accès à l’enceinte de Saint-Denis très difficile pour les spectateurs, partenaires et ayants droit.

La Fédération française de football (FFF), qui n’a pas été consultée en amont, s’inquiète des conséquences logistiques, économiques et symboliques d’un tel scénario. « C’est un rendez-vous majeur pour la Fédération et pour tout le football français », a rappelé son président Philippe Diallo, soulignant la nécessité d’un cadre à la hauteur de l’événement, tant pour le public que pour les diffuseurs et sponsors.

Deux options : reporter ou délocaliser

La FFF envisage désormais deux options : avancer la date de la rencontre ou choisir un autre stade, en respectant une stricte neutralité pour les clubs finalistes. Une décision sera prise en novembre lors du prochain comité exécutif.

Ce contretemps met également en lumière la transition de gouvernance du Stade de France. GL Events, nouveau concessionnaire pour les 30 prochaines années, doit encore finaliser un accord avec la FFF pour accueillir les matchs des Bleus après 2025. Faute d’accord, les premières rencontres qualificatives pour le Mondial 2026 se joueront au Parc des Princes.

Au-delà du simple enjeu sportif, cette situation illustre les tensions croissantes entre aménagement du territoire, gouvernance d’infrastructures et impératifs du sport spectacle. Un défi de plus pour la FFF, à quelques mois des grandes échéances internationales.

À lire aussi : Étude FootballMetrics : voici les marques et modèles préférés des footballeurs amateurs