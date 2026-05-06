À un mois de la compétition tant attendue, M6 affine son casting pour la Coupe du monde 2026 avec plusieurs anciens joueurs, un magazine quotidien et une stratégie pensée autour des grands créneaux horaires.

M6 continue de préciser son dispositif pour la Coupe du monde 2026. Selon les informations de L’Équipe, la chaîne va officialiser l’arrivée de Ludovic Giuly comme consultant pour son magazine dédié à la compétition, diffusée du 11 juin au 19 juillet prochains aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

L’ancien international français interviendra aux côtés d’Ophélie Meunier et de Smaïl Bouabdellah dans une émission qui comptera également Johan Djourou parmi les consultants. Cette recrue vient compléter un casting déjà largement tourné vers les anciens joueurs.

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Umtiti, Cheyrou et Domergue pour les Bleus

Pour les matches des Bleus, M6 misera sur un trio composé de Samuel Umtiti, Benoît Cheyrou et Xavier Domergue, avec Virginie Sainsily en bord terrain. D’autres binômes seront mobilisés sur les affiches internationales, notamment Julien Brun avec Umtiti ou Hamza Rahmani avec François Clerc.

La chaîne diffusera 54 rencontres sur les 104 du tournoi, simultanément sur M6 et M6+. Elle a surtout ciblé les matches programmés entre 18h et 23h, des créneaux jugés stratégiques pour maximiser l’audience malgré le décalage horaire nord-américain.

Autre particularité du dispositif révélée par L’Equipe : la présence du créateur de contenu Michou, qui suivra les Bleus sur place avec un format immersif pensé pour les réseaux sociaux et les plateformes digitales du groupe.

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