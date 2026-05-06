Auditionné au Sénat, Nicolas de Tavernost a détaillé plusieurs évolutions autour de Ligue 1+, entre nouvelle programmation des matches et impact massif du piratage sur les revenus de la plateforme.

La Ligue 1 McDonalds va retrouver un classique de sa programmation. Auditionné ce mercredi devant la Commission de la culture du Sénat, Nicolas de Tavernost a confirmé le retour du multiplex le samedi soir dès la saison 2026-2027.

Le nouveau dispositif prévoit quatre rencontres simultanées le samedi soir. Comme cette saison, une affiche ouvrira la journée le vendredi soir, tandis qu’un autre match sera programmé le samedi après-midi. Le dimanche, trois rencontres seront réparties sur plusieurs créneaux, dont une affiche en soirée.

Le piratage : un manque à gagner de 100 millions d’euros

Cette évolution accompagne le renforcement de Ligue 1+, la plateforme de diffusion de la LFP, qui récupérera l’intégralité des neuf matches de chaque journée après la fin du lot détenu par beIN Sports. Nicolas de Tavernost table sur une hausse d’environ 30 % du nombre d’abonnés grâce à cette exclusivité, avec un objectif dépassant 1,3 million d’abonnés la saison prochaine.

Le patron de LFP Media a aussi insisté sur un autre sujet majeur : le piratage. Selon lui, celui-ci représenterait près de 100 millions d’euros de manque à gagner pour Ligue 1+. La plateforme estime qu’elle pourrait compter environ 400 000 abonnés supplémentaires sans cette pratique. « C’est un fléau », a résumé Nicolas de Tavernost devant les sénateurs.

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