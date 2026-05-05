À l’approche d’un été sportif chargé, Samsung mise sur Thierry Henry pour incarner une campagne centrée sur l’expérience de visionnage et le pouvoir fédérateur du football.

Samsung muscle sa communication autour du sport. Le groupe sud-coréen a annoncé un partenariat avec Thierry Henry pour une campagne paneuropéenne célébrant ses 20 ans comme marque numéro un mondiale des téléviseurs.

Déployée à l’approche d’une saison estivale riche en compétitions, cette prise de parole s’appuie sur un insight simple : le football se vit autant qu’il se regarde. L’ancien international français devient ainsi le fil conducteur d’un dispositif centré sur l’expérience de visionnage, que ce soit à domicile ou dans des lieux collectifs.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Samsung UK (@samsunguk)

Thierry Henry, figure mondiale du foot

Au cœur de la campagne, Samsung met en avant ses technologies TV, notamment enrichies par l’intelligence artificielle, pour renforcer l’immersion et transformer le visionnage en moment partagé.

« La façon de regarder le sport est aussi importante que le sport lui-même », souligne Thierry Henry dans le communiqué.

Pour la marque, l’objectif est clair : associer son leadership technologique à l’émotion du sport, en s’appuyant sur une figure mondiale du football. Côté Henry, ce partenariat s’ajoute à un portefeuille déjà dense de collaborations.

Une activation classique dans son approche, mais efficace, qui confirme l’importance du sport comme levier marketing pour les acteurs de la tech grand public.

A lire aussi : Coupe du monde 2026 : Thierry Henry sera consultant pour Fox Sports