Fidèle au Tour de France, Cochonou enrichit son dispositif pour 2026. Plus de moyens, plus de distribution et toujours la même promesse : aller à la rencontre du public.

Partenaire historique de la Grande Boucle, Cochonou poursuit l’aventure en 2026 avec un dispositif renforcé. Fournisseur officiel jusqu’en 2029, la marque signe sa 27e participation consécutive avec une activation pensée autour de la proximité et de la convivialité.

La principale nouveauté de cette édition est l’arrivée d’un huitième véhicule dans la caravane publicitaire. Un ajout qui vise à intensifier la présence terrain et à multiplier les points de contact avec les spectateurs. Fidèle à son ADN, Cochonou conserve ses incontournables, entre 2CV iconiques et un bar à Saucisson, devenu un rendez-vous central sur chaque étape.

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Plus de 100.000 bobs distribués

Côté chiffres, l’opération reste massive : 550.000 sachets de Croc’Sec distribués, 105.000 bobs et un dispositif animé par 24 caravaniers sur l’ensemble des 3.333 kilomètres du parcours. La marque capitalise ainsi sur un produit désormais installé, décliné en plusieurs saveurs et pensé pour prolonger l’expérience du Tour toute l’année.

Au-delà de la distribution, Cochonou mise sur l’animation avec dégustations, quiz et interactions dès les villages départ. Une stratégie classique mais efficace, qui s’appuie sur la puissance de la caravane pour maintenir un lien fort avec le public.

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