À quelques semaines de Roland-Garros, Canva mise sur Gaël Monfils pour incarner sa nouvelle campagne en France, centrée sur la créativité et la reconversion.

Et après le tennis ? C’est la question au cœur de la nouvelle campagne de Canva en France, portée par Gaël Monfils. À l’approche de la fin de sa carrière – 2026 étant annoncée comme sa dernière saison – le joueur devient le fil rouge d’une prise de parole axée sur la réinvention et la concrétisation des idées.

Imaginée par l’agence Marcel et produite par Prodigious, la campagne est déployée en digital, affichage et radio. Elle met en scène Monfils dans plusieurs situations où il explore ses projets post-carrière grâce à Canva. Entrepreneur, créatif ou porteur de projets : ses idées prennent forme directement à l’écran via la plateforme.

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« Vos idées deviennent plus que de simples idées »

Le dispositif joue sur un insight fort du marché français : la simplicité est souvent opposée à l’excellence. Canva tente ici de renverser cette perception en montrant que des outils accessibles peuvent produire des résultats professionnels. Une approche incarnée par Monfils, dont la créativité et le style ont marqué sa carrière.

« Vos idées deviennent plus que de simples idées » : la campagne introduit également cette nouvelle signature locale. Pour Canva, l’enjeu est clair : renforcer son positionnement en France sur les usages professionnels, au-delà du simple design.

Avec plus de 265 millions d’utilisateurs dans le monde et une présence locale en expansion, la plateforme cherche à s’ancrer durablement dans le quotidien des créateurs, entreprises et indépendants.

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