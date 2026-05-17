Pour la Coupe du monde 2026, Johnnie Walker dévoile une édition spéciale vieillie pendant 24 ans, en référence au temps écoulé depuis le dernier titre mondial du Brésil en 2002.

Johnnie Walker profite de la Coupe du monde 2026 pour lancer une opération marketing construite autour d’un chiffre : 24. Soit le nombre d’années écoulées depuis le dernier titre mondial du Brésil en 2002.

Partenaire officiel de la compétition, la marque de whisky a dévoilé une bouteille vieillie exactement 24 ans, dont la maturation a débuté l’année du cinquième et dernier sacre de la Seleção. Cette édition spéciale ne sera pas commercialisée dans le circuit classique. Elle sera uniquement accessible via des expériences exclusives organisées par la marque ainsi qu’à travers une vente aux enchères caritative dont les modalités seront annoncées prochainement.

Cafu dans le rôle d’ambassadeur

La campagne, baptisée « Everything Great Takes Time », a été imaginée par l’agence AlmapBBDO. Elle s’appuie sur l’idée que les grandes réussites demandent du temps, à l’image d’un whisky qui mûrit lentement… ou d’une sélection brésilienne toujours en quête d’un sixième titre mondial.

Pour accompagner ce lancement, Johnnie Walker a choisi Cafu comme ambassadeur. Le dernier capitaine brésilien à avoir soulevé la Coupe du monde apparaît dans le film de campagne et devient le premier à découvrir cette édition de 24 ans d’âge.

Avec cette activation, la marque continue de miser sur des campagnes très narratives, où le produit devient surtout un symbole culturel et émotionnel.

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