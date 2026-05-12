Pour la première fois de son histoire, la Coupe du monde aura trois cérémonies d’ouverture distinctes, organisées au Mexique, au Canada et aux États-Unis.

La FIFA veut transformer le lancement de la Coupe du monde 2026 en événement XXL. Pour la première fois de l’histoire du tournoi, trois cérémonies d’ouverture distinctes seront organisées avant les premiers matches des trois pays hôtes : le Mexique, le Canada et les États-Unis.

Le coup d’envoi des festivités sera donné le 11 juin au stade Azteca de Mexico avant la rencontre entre le Mexique et l’Afrique du Sud. Selon les informations dévoilées par The Athletic et confirmées par plusieurs médias internationaux, la cérémonie mettra notamment en scène J Balvin, Belinda ou encore Alejandro Fernandez.

Vegedream, Michael Bublé, Kary Perry…

Le lendemain, Toronto accueillera sa propre cérémonie avant le match du Canada face à la Bosnie-Herzégovine. Michael Bublé, Alessia Cara, Nora Fatehi ou encore le Français Vegedream sont annoncés dans le dispositif artistique.

Enfin, Los Angeles conclura ce triptyque avec une cérémonie avant États-Unis – Paraguay au SoFi Stadium. Katy Perry, Future et Anitta devraient notamment participer au show, pensé aussi comme une célébration du 250e anniversaire de l’indépendance américaine.

Cette stratégie de divertissement global s’étend aussi à la musique officielle du tournoi. Seize ans après le phénomène Waka Waka, Shakira signe son grand retour avec Dai Dai, en duo avec Burna Boy. Un extrait du morceau, tourné au Maracana de Rio, a déjà été dévoilé sur les réseaux sociaux.

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De quoi renforcer encore un peu plus l’ambition de la FIFA : faire du Mondial 2026 un événement culturel et pop autant qu’une compétition sportive.

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