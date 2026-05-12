Charal sera partenaire du FISE Montpellier 2026 avec plusieurs activations autour de la food, des sports urbains et de sa signature « Vivons Fort ».

Charal sera partenaire de la 29e édition du FISE Montpellier, organisée du 13 au 17 mai 2026. L’événement, considéré comme l’un des plus grands rendez-vous internationaux dédiés aux sports urbains, attend plus de 300 000 festivaliers et 1 500 athlètes.

À travers ce partenariat, la marque souhaite renforcer sa présence dans l’univers des nouvelles cultures sportives et activer sa plateforme de communication « Vivons Fort ». BMX, skateboard, roller, trottinette freestyle, parkour, breaking ou encore basket 3×3 seront au programme du festival montpelliérain.

Une expérience culinaire avec Chef Théo

Pour l’occasion, Charal mettra en place plusieurs activations sur site. Parmi elles, une expérience culinaire associant le créateur de contenus Chef Théo, suivi par plus de 1,3 million d’abonnés sur Instagram, et Armelle Tisler, championne d’Europe et de France de roller street.

La marque déploiera également un food truck, des dégustations, des rencontres avec les riders ainsi que plusieurs DJ sets pendant toute la durée de l’événement. L’objectif est de proposer une présence immersive au cœur du festival, dans un contexte où sport, lifestyle et création de contenus occupent une place centrale.

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