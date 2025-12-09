La FIFA va instaurer des pauses hydratation obligatoires à la Coupe du monde 2026. Trois minutes par période… dont M6 pourrait profiter pour diffuser de la pub. Une petite révolution sportive et télévisuelle.

La Coupe du monde 2026 n’a même pas commencé qu’elle bouscule déjà les habitudes du football mondial. La FIFA a annoncé ce week-end l’instauration de pauses hydratation obligatoires au milieu de chaque période, une mesure appliquée systématiquement, « indépendamment des conditions météorologiques ou de la température ».

Concrètement : 22e minute, arrêt de 3 minutes, puis reprise ; même chose en deuxième période. Un dispositif pensé pour le « bien-être des joueurs » alors que le Mondial se déroule aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet 2026.

Même si les températures varient largement selon les régions – « entre 13 et 24 °C au Mexique », « autour de 20 °C au Canada » et « entre 23 et 28 °C » aux États-Unis – la FIFA ne fait pas dans la nuance : ce sera pause hydratation à chaque match, pour tout le monde. Une décision qui ouvre un boulevard tactique aux sélectionneurs… et surtout un boulevard publicitaire aux diffuseurs.

M6 s’engouffre dans la brèche

Et selon les informations de L’Équipe, M6 compte bien en profiter. La chaîne, qui diffusera 54 rencontres en clair, envisage de glisser des spots pendant ces mini-temps morts. Une source citée par le quotidien sportif explique « qu’il y aura certainement une coupure (pub), à l’image de celles de France Télévisions pendant les changements de côté à Roland-Garros ».

Difficile de s’en étonner : M6 a investi plus de 100 millions d’euros pour acquérir ses droits sur un Mondial élargi à 48 équipes. Ces deux interruptions de trois minutes représentent donc une opportunité rare d’amortir la facture.

Quel diffuseur payant ?

Reste à connaître la stratégie du diffuseur payant pour les 104 matchs du tournoi. L’Équipe rappelle que beIN Sports, depuis 2012, a retransmis chaque édition en intégralité, mais la compétition n’est pas encore attribuée.

Sur le terrain, les entraîneurs devraient rapidement intégrer ces nouvelles respirations dans leur coaching. En bord de pelouse, les annonceurs, eux, n’ont pas attendu si longtemps. La Coupe du monde 2026 ne comptera toujours que deux mi-temps… mais quatre temps forts commerciaux.

