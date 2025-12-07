La Scuderia Ferrari et San Pellegrino annoncent un partenariat long terme, illustré par une affiche aux couleurs du drapeau italien, symbole d’excellence.

La Scuderia Ferrari et San Pellegrino ont annoncé, vendredi 4 décembre, un partenariat de long terme, symbolisant l’excellence italienne à travers le monde. L’affiche de lancement illustre déjà cette union : une bouteille et un gant aux couleurs du drapeau italien. Deux marques emblématiques de l’Italie, reconnues pour leur savoir-faire et leur quête constante de qualité, unissent désormais leurs forces.

Ce partenariat prévoit des initiatives premium co-brandées, mêlant sport automobile, lifestyle italien et culture contemporaine. Ferrari et San Pellegrino travailleront sur des collaborations produits conçues par le Centro Stile de Ferrari, mais aussi sur du contenu digital et des expériences immersives visant à toucher un public mondial et plus jeune. Ces actions s’étendront à la Formule 1 et à la Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, la série monotype lancée en 1993.

Des expériences « authentiquement italiennes »

« La Scuderia Ferrari a toujours puisé sa force dans l’esprit italien, un art de créer et de vivre alliant artisanat, beauté et amélioration constante. Avec S.Pellegrino, nous reconnaissons un partenaire qui incarne ce même esprit », explique Lorenzo Giorgetti, Chief Revenue Officer de Ferrari.

« Leur engagement à sublimer les moments du quotidien reflète notre volonté de repousser les limites de la performance, course après course. Ensemble, nous souhaitons offrir aux fans et aux consommateurs des expériences authentiquement italiennes et résolument tournées vers l’avenir. »

Ce partenariat illustre la stratégie de Ferrari de développer des collaborations qui vont au-delà de la piste, en créant des expériences enrichissantes et alignées avec les valeurs de la marque, tout en consolidant ses liens avec la prochaine génération de fans de sport automobile.

À lire aussi : La Formule 1 débarque dans UNO avec Mattel : un jeu de cartes pour vivre la course à la maison