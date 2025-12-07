Thierry Henry rejoint Fox Sports pour commenter la Coupe du monde 2026, après son rôle de consultant vedette sur la Champions League depuis 2021.

Déjà omniprésent dans les médias américains grâce à son rôle de consultant sur Champions League Today (CBS) depuis 2021, Thierry Henry renforce encore sa présence outre-Atlantique. L’ancien international français rejoint en effet l’équipe éditoriale de Fox Sports pour la Coupe du monde 2026.

Magnifique! @FOXSports proudly announces legendary striker and @FIFAWorldCup champion Thierry Henry as the network’s newest analyst for next summer’s tournament. Henry will make his FOX debut Friday on the Final Draw live starting at 11:30 AM ET. ⚽️️: https://t.co/OnDORfO83e pic.twitter.com/c8cr3wdi5j — FOX Sports PR (@FOXSportsPR) December 4, 2025

Le groupe audiovisuel, détenteur de l’intégralité des 104 rencontres du tournoi organisé aux États-Unis, au Canada et au Mexique du 11 juin au 19 juillet, mise sur la notoriété et l’expertise de l’ex-attaquant d’Arsenal pour accompagner sa couverture de l’événement.

Dès la fin de la semaine dernière, Henry était déjà présent à l’antenne pour commenter le tirage au sort du prochain Mondial. Fox Sports a officialisé sa participation au dispositif complet quelques heures plus tard.

« Référence du foot mondial »

Dans son communiqué, Brad Zager, dirigeant de la chaîne, a salué l’arrivée d’un consultant « référence dans le football mondial », estimant que sa voix apporterait un éclairage précieux durant ce qui s’annonce comme la plus grande édition de la compétition.

« Titi » s’est montré tout aussi enthousiaste. Il a évoqué un « grand plaisir » à rejoindre Fox pour un événement qu’il considère comme le rendez-vous sportif ultime, soulignant la fierté de commenter une Coupe du monde depuis les États-Unis, pays où il est déjà devenu une figure incontournable des plateaux télé consacrés au football.

