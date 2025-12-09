Zinédine Zidane rejoint le tour de table de l’Union Foot de Touraine, soutenant le projet porté par Basile Riboud pour relancer le football tourangeau, selon L’Équipe.

Zinédine Zidane a décidé de remettre un ticket dans le football amateur… direction la Touraine, rapportent ce mardi 9 décembre nos confrères de L’Équipe. L’icône du foot français a accepté d’investir 10 000 € dans l’Union Foot de Touraine (UFT), un club de National 3 né de la fusion entre le FCO Tourangeau, Tours et Joué-lès-Tours après leur liquidation. Un geste avant tout dicté par l’amitié : comme à l’époque d’Évian-Thonon-Gaillard, « Zizou » répond une nouvelle fois présent pour soutenir un projet porté par Franck Riboud et son fils Basile, président de l’UFT.

Autour de ce dernier, le quotidien sportif détaille un tour de table très haut de gamme : Olivier Pickeu, manager général du club, Sébastien Bazin (PDG d’Accor), Christophe Chenut (ancien patron de Reims et ex-DG de L’Équipe), ou encore Frédéric Giscard d’Estaing, petit-fils de l’ancien président de la République. Tous ont apporté leur contribution pour aider l’UFT, actuellement deuxième de son groupe en N3, à structurer son développement.

Faire monter le club en pro

Ce cercle d’investisseurs rappelle furieusement celui qui avait accompagné l’épopée d’Évian jusqu’en Ligue 1 entre 2011 et 2015. Zidane y avait déjà mis la main à la poche, tout comme Lizarazu, Boghossian ou Michel Denisot. Un précédent qui nourrit forcément l’ambition tourangelle : attirer de nouveaux partenaires, poser des fondations solides et, à terme, viser le retour dans le monde professionnel.

Zidane n’en est d’ailleurs pas à son premier engagement de ce type : en 2012, il avait pris une participation dans Rodez (aujourd’hui en L2). En attendant de savoir s’il succédera un jour à Didier Deschamps après 2026, « ZZ » continue donc de cultiver un lien discret mais réel avec le football français, jusque dans ses divisions les plus modestes.

À lire aussi : Zinédine Zidane, devient l’ambassadeur du Palace Merano