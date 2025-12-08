Le Paris FC lance un vaste projet de modernisation et d’extension de son centre d’entraînement à Orly, soutenu par ses nouveaux actionnaires et les collectivités, pour réunir toutes ses équipes et renforcer son ancrage territorial.

Le Paris FC franchit une étape décisive dans sa croissance. Quelques mois après son accession en Ligue 1 McDonald’s et la structuration de sa section féminine en Arkema Première Ligue, le club parisien lance, ce lundi 8 décembre 2025, un vaste projet d’extension et de modernisation de son centre d’entraînement à Orly.

Une opération menée avec la Région Île-de-France, le Département du Val-de-Marne, la Métropole du Grand Paris et les communes d’Orly, Choisy-le-Roi et Villeneuve-le-Roi. Elle bénéficie aussi de l’appui stratégique des nouveaux actionnaires : Agache Sport (famille Arnault) et Red Bull.

Superficie doublée

Le site actuel, composé de huit hectares, va doubler de superficie grâce à l’ajout de huit hectares supplémentaires mis à disposition par le Parc du Grand Godet. Cette extension permettra la création de cinq nouveaux terrains, portant le total à huit, et surtout le regroupement sur un seul lieu des équipes professionnelles masculines et féminines ainsi que des centres de formation. Le club ambitionne ainsi de disposer d’un outil de travail aligné sur les standards du très haut niveau.

Ce projet dépasse le cadre strictement sportif. Le Paris FC participera à la modernisation du Parc du Grand Godet, qui restera ouvert aux habitants, et accompagnera la création de deux nouveaux parcs urbains : le Parc du Bouvray à Orly (4 ha) et le Parc Nungesser à Villeneuve-le-Roi (9 ha). Une manière d’inscrire le développement du club dans son territoire en élargissant l’accès à de nouveaux espaces publics.

La dimension environnementale est au cœur du futur centre : matériaux biosourcés, bâtiment conforme à la RE2020, toitures végétalisées, récupération des eaux pluviales, panneaux photovoltaïques et optimisation énergétique des installations. Le chantier sera également encadré pour limiter les nuisances et favoriser l’insertion locale.

« Un projet prioritaire »

Le club souhaite aussi renforcer son rôle social. En lien avec les communes et les associations, le site deviendra un lieu d’accueil pour les jeunes du Val-de-Marne, porteur d’actions éducatives, sportives et d’insertion. La création d’emplois directs et indirects est également attendue, avec un engagement clair en faveur du recrutement local.

« Réunir toutes nos équipes sur un même site symbolise la structuration et l’ambition du Paris FC », souligne Pierre Ferracci, président du club.

Antoine Arnault évoque « un projet prioritaire » destiné à offrir des infrastructures de haut niveau tout en demeurant un lieu ouvert aux habitants. De son côté, Valérie Pécresse rappelle que le soutien régional s’inscrit dans « une volonté forte d’accompagner le sport féminin ».

Avec ce chantier de long terme, le Paris FC affirme ses ambitions : renforcer ses performances sportives, ancrer son identité locale et participer activement à la transformation du territoire. Un message fort pour un club qui veut s’installer durablement dans le paysage du football professionnel.

