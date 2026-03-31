Diffuseurs et opérateurs de paris en ligne s’accordent pour exclure toute publicité liée aux jeux d’argent lors des pauses fraîcheur du Mondial 2026, nouvel espace publicitaire en plein match.

Les diffuseurs et opérateurs agréés de jeux en ligne en France ont annoncé une mesure commune concernant la Coupe du monde 2026 : aucune publicité pour les paris sportifs ne sera diffusée lors des pauses fraîcheur, selon un communiqué.

Ces interruptions, introduites pour faire face aux fortes chaleurs attendues aux États-Unis, au Canada et au Mexique, offrent un nouvel espace publicitaire en plein match. Le groupe M6, diffuseur du Mondial en France, a confirmé leur utilisation à des fins commerciales.

Lutter aussi contre les sites illégaux

Mais les acteurs du secteur ont décidé d’exclure les jeux d’argent de ces écrans.

« Les entités s’engagent conjointement à ne pas proposer de publicité pour les jeux d’argent pendant les pauses fraîcheur », précise le communiqué.

L’objectif est aussi de « lutter fermement contre la promotion des sites illégaux ».

Cette initiative s’inscrit dans un contexte de vigilance accrue autour de la publicité pour les paris, alors que ces nouveaux formats en direct suscitent déjà des critiques. Elle prolonge les engagements pris par l’industrie en matière de communication responsable.

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