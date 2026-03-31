Le PSG noue un partenariat avec Harvey pour intégrer une solution d’IA au cœur de ses activités juridiques et accélérer ses processus de décision.

Le Paris Saint-Germain a annoncé, ce lundi 30 mars, un partenariat pluriannuel avec Harvey, qui devient son partenaire officiel en IA juridique.

Dans le cadre de cet accord, les équipes juridiques du club utiliseront la solution développée par Harvey pour optimiser leurs travaux de recherche et de rédaction. L’objectif est d’accélérer les processus internes et d’améliorer la prise de décision au sein de l’organisation.

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Ce partenariat s’inscrit dans une logique d’innovation revendiquée par le PSG.

« L’innovation fait partie de l’ADN du Paris Saint-Germain », souligne Richard Heaselgrave, chief revenue officer du club, qui évoque un levier pour « améliorer et accélérer la façon dont nos équipes travaillent ».

La marque visible au Parc les jours de match

Pour Harvey, cette collaboration accompagne son développement en Europe, avec l’ouverture prochaine d’un bureau à Paris. « Ce partenariat témoigne de notre engagement à long terme dans la région », indique son CEO Winston Weinberg.

Au-delà de l’aspect technologique, l’accord prévoit également une visibilité de la marque les jours de match au Parc des Princes, ainsi que des activations dédiées pour ses clients et partenaires.

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