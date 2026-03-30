Réseaux Sociaux

Restez au courant des nouvelles les plus importantes du sport business

Dans votre boite e-mail (1 fois par semaine).
Réseaux Sociaux
Linkedin Twitter Instagram Facebook
Annoncez sur SBB
Linkedin Twitter Instagram Facebook

Fléchettes Cup : LeBouseuh annonce un tournoi en direct sur Twitch avec Capri-Sun

ParThibaut Dalegre
30 mars 2026
Capture d'écran YouTube/@BouziTV

Encore mystérieuse, la Fléchettes Cup de LeBouseuh aura lieu le 16 mai prochain à Lille avec Capri-Sun en partenaire. La compétition, diffusée sur Twitch, sera notamment commentée par le joueur pro français Thibault Tricole.

La tendance des événements sportifs portés par des créateurs continue de s’accélérer. Dernier exemple en date : la Fléchettes Cup, annoncée ce dimanche 29 mars par LeBouseuh, dont les contours restent encore très flous.

On sait néanmoins que l’événement se tiendra au Casino Barrière de Lille et sera diffusé sur Twitch. Côté casting, peu d’informations ont filtré, si ce n’est la présence de La Boiserie et du joueur français Thibault Tricole, annoncé comme commentateur par le compte X (ex-Twitter) Actu Fléchettes.

Capri-Sun partenaire de l’événement

Premier signal fort côté business, Capri-Sun devient partenaire. La marque a officialisé l’accord sur ses réseaux, promettant « plein de surprises ».

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique plus large, portée par le succès du GP Explorer ou encore l’arrivée du Crunch Creator. La recette est connue : divertissement, compétition et audience digitale. Reste désormais à savoir si la Fléchettes Cup réussira à transformer l’essai… ou restera un simple coup marketing.

A lire aussi : Luke Littler signe le plus gros contrat de sponsoring de l’histoire des fléchettes

ParThibaut Dalegre
Publié

Restez au courant des nouvelles les plus importantes du sport business

Dans votre boite e-mail (1 fois par semaine).

D'autres articles