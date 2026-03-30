Encore mystérieuse, la Fléchettes Cup de LeBouseuh aura lieu le 16 mai prochain à Lille avec Capri-Sun en partenaire. La compétition, diffusée sur Twitch, sera notamment commentée par le joueur pro français Thibault Tricole.

La tendance des événements sportifs portés par des créateurs continue de s’accélérer. Dernier exemple en date : la Fléchettes Cup, annoncée ce dimanche 29 mars par LeBouseuh, dont les contours restent encore très flous.

🚨 La team RDV le 16 Mai à Lille ou sur ma chaîne Twitch pour un live EXCEPTIONNEL !

Tournoi de Fléchettes entre Créateurs, le reste des infos arrive très bientôt 😏 pic.twitter.com/zfQL3lGjeg — LeVraiBouseuh (@LeBouseuh) March 29, 2026

On sait néanmoins que l’événement se tiendra au Casino Barrière de Lille et sera diffusé sur Twitch. Côté casting, peu d’informations ont filtré, si ce n’est la présence de La Boiserie et du joueur français Thibault Tricole, annoncé comme commentateur par le compte X (ex-Twitter) Actu Fléchettes.

📺 Le créateur de contenu @LeBouseuh va organiser un événement de Fléchettes nommé la « FlechettesCup » Thibault Tricole 🇫🇷 participera àl’évènement comme commentateur des matchs. 🎤 On vous donnera des infos dès que possible sur la date et une potentielle billetterie ! ☑️… pic.twitter.com/wHpVSbnaeZ — Actu Fléchettes 🎯🇫🇷 (@ActuFlechettes) March 29, 2026

Capri-Sun partenaire de l’événement

Premier signal fort côté business, Capri-Sun devient partenaire. La marque a officialisé l’accord sur ses réseaux, promettant « plein de surprises ».

Cette initiative s’inscrit dans une dynamique plus large, portée par le succès du GP Explorer ou encore l’arrivée du Crunch Creator. La recette est connue : divertissement, compétition et audience digitale. Reste désormais à savoir si la Fléchettes Cup réussira à transformer l’essai… ou restera un simple coup marketing.

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