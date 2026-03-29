Le double médaillé olympique Émilien Jacquelin s’engage avec Decathlon – CMA CGM pour un stage de six mois en cyclisme, avec l’objectif de se challenger sans tourner la page du biathlon.

Le biathlète Émilien Jacquelin va découvrir un nouvel environnement. À 30 ans, le double médaillé olympique rejoint la formation Decathlon – CMA CGM pour un stage de six mois au sein de son équipe développement.

Ce projet s’inscrit dans une année post-olympique particulière pour le Français, médaillé d’or en relais et de bronze en poursuite aux JO de Milan-Cortina. Passionné de cyclisme depuis l’enfance, Jacquelin souhaite élargir son champ d’expertise et tester ses limites dans une autre discipline d’endurance.

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Dans un entretien accordé à RMC Sport, il assume pleinement ce virage : « C’est un projet un peu fou… mon rêve depuis tout petit, c’est d’être cycliste professionnel. » Le Français évoque aussi « un énorme défi », abordé avec « envie, curiosité et humilité ».

Les JO français de 2030 en ligne de mire

Intégré à la structure « NewGen », il travaillera sur des axes clés comme le volume d’entraînement, la répétition des efforts et l’adaptation physique, avec l’objectif de disputer ses premières courses dès le mois d’août. Cette parenthèse ne remet toutefois pas en cause sa carrière en biathlon, avec les Jeux olympiques de 2030 toujours en ligne de mire.

Côté équipe, l’opération illustre la capacité de Decathlon – CMA CGM à attirer des profils atypiques et à valoriser son expertise en performance, entre projet sportif et exposition médiatique.

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