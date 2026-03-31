American Express devient partenaire officiel de la NFL

À partir de la saison 2026, American Express s’associe à la NFL pour proposer à ses clients un accès privilégié à la billetterie et à des expériences exclusives sur les grands événements de la ligue.

La National Football League s’associe à American Express dans le cadre d’un partenariat mondial pluriannuel. Dès la saison 2026, la marque devient partenaire officiel des paiements de la ligue.

Concrètement, cet accord vise à enrichir l’expérience des fans, avec des avantages exclusifs pour les détenteurs de cartes American Express. Parmi eux : accès en avant-première aux ventes de billets, expériences sur site lors des grands événements (Draft, Super Bowl) et activations dédiées sur plusieurs matchs, y compris à l’international.

Dispositifs localisés et offres spécifiques

Le partenariat s’inscrit dans la stratégie globale de la NFL pour renforcer son développement hors des États-Unis, notamment via ses matches aux quatre coins du globe, et notamment à Paris à l’automne. American Express accompagnera cette expansion avec des dispositifs localisés et des offres spécifiques sur certains marchés.

À plus long terme, les deux partenaires prévoient également le lancement d’une carte co-brandée “NFL Extra Points”, permettant aux fans d’accéder à des récompenses et expériences exclusives liées à la ligue.

En bref, avec cette alliance, American Express consolide son positionnement dans le sport premium.

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