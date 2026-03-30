À trois mois du Mondial, les audiences des Bleus plafonnent autour de 5 millions, loin des standards observés il y a encore deux ans.

À l’approche de la Coupe du monde 2026, l’équipe de France de foot ne fait plus recette comme avant à la télévision. Les Bleus peinent désormais à dépasser les 5 millions de téléspectateurs.

Les deux derniers matches amicaux disputés aux États-Unis illustrent cette tendance. La victoire face au Brésil (2-1) a rassemblé 5,05 millions de téléspectateurs (31,4 % de part d’audience), contre 4,7 millions pour le succès face à la Colombie (3-1, 25,6 % de PDA). Des scores corrects, mais loin des standards récents.

Moins de 5 millions par match en moyenne

En 2023, les qualifications à l’Euro avaient attiré bien davantage : jusqu’à 8,06 millions de téléspectateurs pour France-Irlande, rappelle L’Equipe. Depuis, aucun match n’a franchi la barre des 6 millions, hormis la demi-finale de Ligue des nations en juin 2025.

Sur l’ensemble des qualifications pour le Mondial 2026, l’audience moyenne s’établit à 4,95 millions (26,8 % de PdA) sur TF1.

Plusieurs facteurs expliquent ce ralentissement : multiplication des matches, concurrence accrue – notamment du rugby qui réalise de belles audiences – et moindre enjeu des rencontres amicales. Même l’horaire, souvent pointé du doigt, ne suffit pas à relancer l’intérêt.

À trois mois du Mondial, la question est posée : les Bleus sauront-ils rallumer la flamme auprès du grand public ?

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